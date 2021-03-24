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Mardin’de terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

24.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK/ KCK bölücü örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde ikamet eden E.Ö.

Mardin’de terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK/ KCK bölücü örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu E.Ö. isimli şahıs ’terör örgütü propagandasını yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, sözde terör örgütünün renklerini temsil eden bez parçaları ile örgütü ve elebaşını övücü ibarelerin bulunduğu defter ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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