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Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:37 | Son Güncelleme

Mardin’de terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

Mardin’de terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mardin’de terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde operasyonları sürüyor. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına’ yönelik 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda, 93,53 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş. Şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden satışa hazır halde 20 adet fişek eroin maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

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