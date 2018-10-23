Mardin'de terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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