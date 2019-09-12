Mardin’de ’teröre lanet, analara destek’ yürüyüşü

Mardin’de sosyal medyadan yaptıkları ’teröre lanet, analara destek’ çağrısıyla bir araya gelen kalabalık grup, Türk bayraklarıyla yürüyerek terörü lanetledi, HDP önünde eylem yapan annelere destek verdi.

Genç, yaşlı, çocuk kalabalık grup, Türk bayraklarıyla “Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva, Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Acar, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı, burada” sloganları atarak teröre lanet yağdırdı. Yürüyüşe babası ile birlikte katılan 8 yaşındaki Mert Tufan güvenlik güçlerine destek vermek ve Türk bayrağını dalgalandırmak için burada olduğunu söyledi. Lise öğrencisi ve atık malzemelerle kendi otomobilini üreterek bir ilke imza atan Muzaffer Muratoğlu da aracını Türk bayrakları ile süsleyerek yürüyüşe destek verdi.

HDP İl Başkanlığı önünde İstiklal Marşını okuyan vatandaşlar Vali Ozan Caddesi’nden Ravza Caddesi’ne ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’na kadar bayraklarla yürüdü. Parkta şehitler için saygı duruşunda bulunan ve şehitlerin isimlerini okuyan vatandaşlar, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ’Askere, polise uzanan eller kırılsın’, ’Türk Kürt kardeştir’, ’Ne mutlu Türküm diyene’, ’Her Türk asker doğar’, ’Şehidim hakkını helal et bize’, ’Vatan sana canım feda’ sloganları attı.

Yürüyüşe katılan Saadet Köksal Yalçın, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki anneler ve bu hafta terör operasyonlarında şehit olan polis, asker ve korucuların emaneti olan bayrağa sahip çıktıklarını söyledi. Yalçın, "Anaların başlattığı evlat nöbetine destek veriyoruz. Bölgede terörü kadınlarımızın mücadelesi ile bitireceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor sanlı bayrağımızı Mardin sokaklarında dalgalandırıyoruz" dedi.

Yürüyüşe destek veren vatandaşlardan Recep Elibol ise Mardinlilerin birliktelik kardeşlik içinde olduğunu ifade ederek "Şehitlerimiz ve Diyarbakır’da terör örgütünün elinden evlatlarını kurtarmak isteyen annelere destek veriyoruz. Tüm Mardin halkı olarak bugün sokaktayız ve bölgede terör bitene kadar bayraklarımızla sokakta olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.