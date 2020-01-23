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Mardin'de teröristlerce 33 yıl önce katledilen 10 kişi mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mardin'de teröristlerce 33 yıl önce katledilen 10 kişi mezarları başında anıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 1987'de PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi mezarı başında anıldı.

Midyat ilçesi Başyurt köyü Efeler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.

Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, şehit verdikleri asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ve sivil vatandaşların bu aziz milletin bu güzel topraklarda yaşama iradesini ve gücünü daha da perçinlediğini belirterek, Efeler katliamında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Katliamda yakınlarını kaybeden Basri Ağırman da "Saldırıda, ben, annem, amcam ve yengem yaralandı. Bu olayın canlı tanığı olarak PKK terör örgütünün genç, yaşlı çocuk ayırt etmeden insanları nasıl katlettiklerini gördüm." dedi.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Nahide Akçay ise şöyle konuştu:

"Biz sonra doğduk ama unutulmuyor. Her gün acımız tazeleniyor. Şehit haberlerini görünce içimiz sızlıyor. Bütün şehitler için ağlıyoruz. Çocuklarımızı da o şekilde eğitiyoruz. İnşallah devletine milletine hayırlı evlatlar olurlar."

Daha sonra katliamda hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. İlçe Müftüsü Şafi Bilik mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dua edildi.

Törene Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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