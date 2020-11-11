Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

