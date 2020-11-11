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Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi.

Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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