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Mardin’de teröristlerin inlerine girildi

27.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Mardin’de düzenlenen Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edildi.

Mardin’de düzenlenen Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının katılımı ile Mardin kırsalında Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve depolarda, 44 kilogram mazot amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı, 2 adet kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 21 kilogram kimyasal-plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 600 metre kablo, 500 metre saniyeli fitil, 200 adet fünye, 5 adet akü/güç kaynağı, 18 adet ateşleme anahtarı, 529 adet pil, 103 litre mazot, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet güneş paneli, muhtelif miktarda kenevir tohumu, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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