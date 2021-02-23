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Mardin’de teröristlerin inlerine girildi

23.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Gap-Rıha kırsalında yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 sığınak ile 10 depo kullanılamaz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Gap-Rıha kırsalında yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 sığınak ile 10 depo kullanılamaz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda 9 kilogram plastik patlayıcı, mühimmat ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eren-5 operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Gap-Rıha kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek özel birlik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 11 ayrı noktada bulunan 1 sığınak, 10 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 adet el bombası, 1 adet M-16 tüfek, 1 adet araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınak ve depoların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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