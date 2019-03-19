HABER

Mardin'de teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Dargeçit ilçesindeki operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin ise cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Karacabey’de Kültür ve Taziye evinin temeli atıldıKaracabey’de Kültür ve Taziye evinin temeli atıldı
Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdiTurkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin terör terörist

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.