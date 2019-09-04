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Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Mardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen yol kontrol uygulaması sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen yol kontrol uygulaması sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabah saatlerinde Mardin-Midyat karayolundaki Hop geçidinde yürütülen yol kontrol uygulaması sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye görüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürerken, patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın, memleketi Mardin'in Ömerli ilçesinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlattı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Nezir GÜNEŞ - DHA

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