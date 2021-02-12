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  4. Mardin’de ticari taksideki yolcuların üzerinden uyuşturucu çıktı

Mardin’de ticari taksideki yolcuların üzerinden uyuşturucu çıktı

12.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan ticari takside metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüce Mahallesi mevkiinde müşterek icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan C.Y.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan ticari takside metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüce Mahallesi mevkiinde müşterek icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan C.Y. ve S.A.’nin üstünde yapılan aramada 1,61 gram metamfetamin, 3,43 gram esrar ile esrar kullanma aparatı bong ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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