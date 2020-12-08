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  4. Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

08.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Nusaybin - Cizre karayolu Duruca Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin - Cizre karayolu Duruca Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada bulunduğu yerde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, ağır yaralanan Mehmet Salih Akin (64), 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Akin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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