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Mardin'de toplu ulaşıma yeni araçlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman: "2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon lira yatırım yaptık"

MARDİN (AA) - Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon lira yatırım yaptık." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesince, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplu ulaşım sistemi araç yenileme töreni düzenlendi.

Yaman, törende yaptığı konuşmada, şehiriçi ulaşımda değişimin devam ettiğini ve vatandaşların menfaatlerini gözeten bir yapıda ulaşıma güzellik kattıklarını söyledi.

Kentin sorunlarını bildiklerini ve göreve gelir gelmez bu sorunlara eğildiklerini kaydeden Mustafa Yaman, şehrin en büyük sorununun trafik olduğunu ve çözümü için çeşitli kavşaklar, kırsal mahallelerin en ücra köşelerine kadar sıcak asfalt yollar ve altyapı çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Yaman, şöyle devam etti:

"Her zaman vatandaşlarımız ile istişareler yaparak ilimize hizmet etme gayreti içinde olduk. Devlet disipliniyle çalışmalar yaparak Mardin'i güzelleştirdik. 2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon lira yatırım yaptık. Bu miktarın en fazlasını 600 milyon lira ile merkez Artuklu ilçesinde sağladık. Biz bütün projelerimizi yaparken heyecanımızı hiç kaybetmedik. Biz burada işlerimizi yaparken örnek olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aldık."

Kentin en büyük sorunlarının başında ilk sırada terör, ardından da trafik sorunun geldiğini aktaran Mustafa Yaman, terör belasını mücadele ederek bitirdiklerini, trafik sorununu bitirmek için de planlar yaptıklarını bildirdi.

Uzmanlarla hareket ettiklerini ve 2 yıl içinde aşama aşama bu sorunu yok ettiklerini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bugün ulaşımda değişimin 5'inci programını gerçekleştirdik. Akıllı kartlar ile diğer şehirler ile entegre bir sistem kuruyoruz. Yakın zamanda kullanacağımız kartları diğer illerde de kullanabileceğiz. Yeni sistem ve değişimle ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Artık caddelerin durumu ve büyüklüğüne göre araçlar kullanıyoruz. Bu şehir bizim şehrimiz ve biz bu şehir için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz."

Artuklu Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk ise modern bir kent yönetiminde, modern bir kent belediyeciliğinde toplu ulaşımın çok önemli olduğunu anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erol Beşe de Mardin Toplu Ulaşım Sistemi (MARTUS) ile Artuklu ilçesinde 102 aracın yenilendiğini bildirdi.

Açılışın ardından Mustafa Yaman, yeni araçların anahtarlarını sürücülere dağıttı.

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