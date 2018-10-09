Mardin'de toplu ulaşıma yeni araçlar

MARDİN (AA) - Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon lira yatırım yaptık." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesince, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplu ulaşım sistemi araç yenileme töreni düzenlendi.

Yaman, törende yaptığı konuşmada, şehiriçi ulaşımda değişimin devam ettiğini ve vatandaşların menfaatlerini gözeten bir yapıda ulaşıma güzellik kattıklarını söyledi.

Kentin sorunlarını bildiklerini ve göreve gelir gelmez bu sorunlara eğildiklerini kaydeden Mustafa Yaman, şehrin en büyük sorununun trafik olduğunu ve çözümü için çeşitli kavşaklar, kırsal mahallelerin en ücra köşelerine kadar sıcak asfalt yollar ve altyapı çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Yaman, şöyle devam etti:

"Her zaman vatandaşlarımız ile istişareler yaparak ilimize hizmet etme gayreti içinde olduk. Devlet disipliniyle çalışmalar yaparak Mardin'i güzelleştirdik. 2 yıl içinde Mardin'e 1 milyar 4 milyon lira yatırım yaptık. Bu miktarın en fazlasını 600 milyon lira ile merkez Artuklu ilçesinde sağladık. Biz bütün projelerimizi yaparken heyecanımızı hiç kaybetmedik. Biz burada işlerimizi yaparken örnek olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aldık."