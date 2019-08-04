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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:32 | Son Güncelleme

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Gülistan'ın 3 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Kızıltepe kara yolunda Aşağıhatunlu mevkisinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Emrullah Gülistan idaresindeki 31 HN 019 plakalı otomobil, Ali C. idaresindeki 06 BL 6903 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada uzman çavuşun 3 yaşındaki kızı Bahar Gülistan hayatını kaybetti. Uzman çavuş Gülistan, eşi Merve Gülistan ve araçta bulunan Sümeyye Karaoğlu ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken Bahar Gülistan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili Ali C. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin trafik kazası

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