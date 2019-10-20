HABER

Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 19:28 | Son Güncelleme

Mardin’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu’nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.Yusuf B.

Mardin’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu’nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.
Yusuf B. yönetimindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil, Sinan G. yönetimindeki 33 DHU 92 plakalı pikap ile Orhan S. yönetimindeki 06 BNA 822 plakalı cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Yusuf B., Mervan Yılmaz, Emrullah B., Cengiz G., Sinan G., Kasım G., Hamit G. ve Orhan S. tedavi altına alınırken, otomobilde olduğu bildirilen Mervan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Mervan Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili jandarma ve Bölge Trafik ekipleri soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıKahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdiEşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan paylaşımını silmek zorunda kaldı! O ifadeyi çıkardı

Trump'tan paylaşımını silmek zorunda kaldı! O ifadeyi çıkardı

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.