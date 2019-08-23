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Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı.

Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Kızıltepe Üçyol mevkiinde kırmızı ışıkta duran 65 NU 037 plakalı araca arkasından gelen 31 ND 229 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, 31 ND 229 plakalı aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı

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