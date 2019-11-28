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Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde polis aracı ile fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 2’si polis 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki minibüs, polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Artuklu mardin trafik kazası Kaza

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