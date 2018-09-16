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Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde meydana gereken trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Tokluca Mahallesi'nden Midyat ilçesine giden Tahsin Yıldırım yönetimindeki 47 LJ 009 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, eşi ve 3 çocuğu çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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mardin trafik kazası

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