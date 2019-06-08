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Mardin’de trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ile Mardin Kızıltepe ilçesi arasındaki karayolu 30.

Mardin’de trafik kazası: 7 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ile Mardin Kızıltepe ilçesi arasındaki karayolu 30. kilometresinde 01 BDT 86 plakalı otomobil ile 77 BL 343 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen Kızıltepe itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2’si çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 4 yaralının ise ayakta tedavi gördüğü belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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