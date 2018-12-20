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Mardin'de trafik milli drone ile denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

MARDİN’de trafik artık milli drone ile denetleniyor.

Mardin'de trafik milli drone ile denetlendi

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN’de trafik artık milli drone ile denetleniyor. Denetimlerde 32 okul servisine 11 bin 679 lira para cezası uygulandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile denetim başlattı. Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli 'Serçe drone' ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen, kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Termal görüntü alma özelliğinin yanısıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan Serçe ile kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, son zamanlarda yapılan yoğun trafik denetimleriyle sürücülerin trafik kurallarına uymalarında gösterdikleri kararlılık neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alındığını söyledi. Onar, drone ile yapılan denetimlerde çok sayıda araca ceza kesildiğini ifade ederek, "Kent genelinde toplam 42 personel ve 21 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen 'okul önü trafik denetleme uygulaması'nda 499 araç sürücüsü ve 499 okul servis aracı kontrol edilerek toplam 32 adet servis aracına 11 bin 679 lira para cezası uygulandı" dedi.
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Mardin'de trafik milli drone ile denetlendiMardin'de trafik milli drone ile denetlendi

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