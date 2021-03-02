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  4. Mardin’de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza

Mardin’de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza

02.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Mardin’de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza

Mardin’in Yeşilli ilçesinde tuzakla canlı kekik avlayan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde tuzakla canlı kekik avlayan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Zanlılara 60 bin lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilli ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi kırsalında hareketlerinden şüphelendikleri 5 şahsın etrafında yaptığı kontrolde keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 5 adet kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirdi. Yakalanan 5 kişiye toplamda 60 bin lira idari para cezası verildi.
Ele geçirilen keklikler ile tuzakların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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