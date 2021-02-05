HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin’de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba hayatını kaybetti

05.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mardin’de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 27 Ocak 2021’de Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865’inci sokak üzerinde meydana gelmişti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 27 Ocak 2021’de Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865’inci sokak üzerinde meydana gelmişti. Üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayda araç çarpması sonucu ağır yaralanan baba Mahmut K., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Beklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdimBeklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Son dakika...Ahmet Şık hakkında soruşturma

Ahmet Şık hakkında soruşturma

Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Beklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Bakan Soylu'dan 'devlet burada' paylaşımı

Sosyal medyadan paylaştı: Devlet burada

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili Sinop oldu

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili belli oldu

Teröristlerden temizlenmişti! Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.