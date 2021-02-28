HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de uyuşturucu çetesi çökertildi

Mardin’de uyuşturucu çetesi çökertildi

28.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mardin’de uyuşturucu çetesi çökertildi

Mardin’de jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti ile çeşitli suçları bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Mardin’de jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti ile çeşitli suçları bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı. Diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Birçok suça karışan çete üyelerinin, çete içerisinde hiyerarşik faaliyet gösterirken, çete elebaşı tarafından eziyet ve hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlara maruz kaldıkları öğrenildi.
Böylelikle uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu başta olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işleyen çeteye yönelik yapılan operasyonda tutuklanan sayısı 9, adli kontrol şartı ile takip edilen sayısı ise 10’ yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Korkunç olay: Gürültü yaptı diye komşusunu öldürdüKorkunç olay: Gürültü yaptı diye komşusunu öldürdü
Galileo kimdir?Galileo kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Baraj gölünde 150 santim uzunluğunda balık yakaladılar

Tam 150 santim! Baraj gölünde tuttular

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz İstanbul için kötü haber: Tam açılmayı konuşmak için erken

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Son Dakika: 24'ün yılında '28 Şubat'! Mesajlar peş peşe geliyor

Bugün 24'üncü yılı: Mesajlar peş peşe geliyor

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp yumrukladı, hesabı ödeyip gitti

'Pes' dedirten olay: Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı

Zonguldak'ta kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Bu nasıl baba? Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.