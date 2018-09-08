Mardin'de uyuşturucu operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı kapsamında il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar yapıldığı bildirildi.

Bir ayda yürütülen operasyon ve uygulamalarda 3 kilo 960 gram esrar, 77 gram toz esrar, 751 gram eroin ve 459 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan 82 şüpheliden 10'unun tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

