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Mardin’de uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Mardin’de Mart ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 115 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına” yönelik narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve narkotik suçlarla mücadele grup amirlikleri tarafından 1-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 40 kilogram 145 gram esrar, 192 gram eroin, 38 adet ecsasy hap, 3,6 gram metamfetamin, 68 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 43 adet fişek, satışa hazır halde 101 fişek Esrar ve 67 adet fişek eroin ele geçirildiği belirtildi.

Mardin’de Mart ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 115 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına” yönelik narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve narkotik suçlarla mücadele grup amirlikleri tarafından 1-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 40 kilogram 145 gram esrar, 192 gram eroin, 38 adet ecsasy hap, 3,6 gram metamfetamin, 68 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 43 adet fişek, satışa hazır halde 101 fişek Esrar ve 67 adet fişek eroin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilerek, çalışmalar kapsamında 115 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı, 8 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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