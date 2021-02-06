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Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

06.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Midyat’ta narkotik şube ve özel harekat timlerinin katılımıyla, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Midyat’ta narkotik şube ve özel harekat timlerinin katılımıyla, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 190 gram esrar, satışa hazır halde 89 fişek eroin, 223 adet captagon hap, 7 adet suboxone hap, 0.20 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte kimlik, suç geliri olan 36 bin lira ele geçirildi.

Evinin odasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı
Ayrıca kumar oynatmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kesinleşmiş cezası olan 2 aranan şahıs yakalandı. yakalanan şahıslardan 1’inin güvenlik güçlerine yakalanmamak amacıyla evinin yatak odasındaki duvara tekerlekli mekanizma ile hareket ettirilebilen özel bir bölme yaptırdığı ve operasyon sırasında bu gizli bölmede saklanırken polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Alüminyum folyolara sarılarak satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerin bir kadının genital bölgesine gizlenerek kullanıcı şahıslara nakledildiği tespit edildi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıstan 10’u sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

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