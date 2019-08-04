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Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 137 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 137 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 137 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 137 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1-4 Ağustos tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan 422 gram esrar maddesi, 15 gram toz esrar maddesi, 25 gram eroin maddesi, 13 adet ecstasy hap, 3,35 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet captagon hap, satışa hazır halde 13 fişek esrar maddesi, satışa hazır halde 52 adet fişek eroin maddesi ve 2 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 kişiden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerce 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında ise 122 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara, 582 kilogram gümrük kaçağı tütün, 239 şişe gümrük kaçağı içki, 38 bin 92 adet emtia malzemesi, 7 bin 616 adet gümrük kaçağı puro, 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gümrük kaçağı malzemelerle ilgili gözaltına alınan 81 kişiden 1’i tutuklandı.

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