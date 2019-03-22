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Mardin’de uyuşturucu tacirlerine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 00:43 | Son Güncelleme

Mardin’de polis ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince 12 günde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 104 kilo 250 gram uyuşturucu, 35 bin 600 paket kaçak sigara, 400 paket puro, 600 paket pipo ve nargile tütünü, 3 tabanca ve 82 fişek ele geçirildi.

Mardin’de polis ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince 12 günde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 104 kilo 250 gram uyuşturucu, 35 bin 600 paket kaçak sigara, 400 paket puro, 600 paket pipo ve nargile tütünü, 3 tabanca ve 82 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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