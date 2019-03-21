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Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Kentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de 104 kilo 250 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince 12 günde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 104 kilo 250 gram uyuşturucu, 35 bin 600 paket kaçak sigara, 400 paket puro, 600 paket pipo ve nargile tütünü, 3 tabanca ve 82 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliyle ilgili yasal işlem yapılırken, zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaçakçılık mardin uyuşturucu

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