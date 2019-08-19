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Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Türk’ün görevden alınarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Vali Mustafa Yaman’ın görevlendirilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Türk’ün görevden alınarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Vali Mustafa Yaman’ın görevlendirilmesi kentte sevinçle karşılandı. HDP’li Ahmet Türk döneminde haksız yere işten çıkarılan işçiler, görevlendirme haberini sevinçle karşıladıklarını dile getirdiler.
Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Mustafa Yaman’ın atanması ile ilgili açıklama yapan Mardin Kabala Gençlik Platformu Başkanı Recep Elibol, “3 yıldır yapılan mahallemdeki hizmetler kayyum döneminde yapıldı. 31 Mart seçimlerinden sonra tüm hizmetlerimiz durdu. Huzursuzduk, güven ortamı kalmamıştı. Biz bu süreçten kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
Hak-İş Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan ise, Ahmet Türk döneminde 249 kişinin işten çıkarıldığını belirterek, “Bununla ilgili yasal süreç sendikamız tarafımızdan takip ediliyordu. Biz büyükşehir belediye başkanı ile görüştüğümüzde bu uygulamaların yanlış olduğunu belirttik. Haksız yere işten çıkarılan arkadaşların yeniden işe alınması için başvuruda bulunacaklar" diye konuştu.
Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de, "Bundan 3-4 ay önce ilk icraatları, öncelikli icraatları şehit yakınları ve ailelerini işten çıkarmalarıydı. Kayyum döneminde devlete yakın olanların işten çıkarılması, Ahmet Türk’ün bundan başka icraatları olmamıştı. Mardin’de kayyum haberi ile uyandığımızda Mardin daha güzel hizmetlere kavuşacak. Mustafa Yaman’ın tecrübesi var. Kayyumla beraber huzur gelecek. Valimin büyük katkısı olacak. Ahmet Türk kendi yakınlarını da işe almıştır. Kayyumla beraber hak yerini bulacaktır” şeklinde konuştu.
İşten çıkarılan şehit aileleri, kayyum atanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, görevlendirme için Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler.

Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi

Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi

Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi

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