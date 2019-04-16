Mardin'de yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri,

'Dargeçit'te taşan dere boş evi yuttu' başlıklı haberimizi, 'Mardin'de yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi' başlığıyla yeniden düzenleyerek veriyoruz. Daha önce geçilen haberin ve görsellerin kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de etkili olan yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de dün gece etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından sabah saatlerinde görülen sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin olası sel ve su baskınlarına karşın hazır bekletildiği kentte, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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