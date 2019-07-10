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Mardin'de yaralı at, tedavi için İzmir'e gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ayağı yaralı halde bulunan at, tedavisi için İzmir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Mardin'de yaralı at, tedavi için İzmir'e gönderildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ayağı yaralı halde bulunan at, tedavisi için İzmir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
Nusaybin ilçesinde, birkaç gün önce, sol ön ayağı yaralı halde bulunan at, Mardin'e getirilip, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Veterinerler tarafından antibiyotik serum verilip, yarası sarılan at, durumu ağırlaşınca İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'yle irtibata geçildi ve hayvanın buraya sevk edilmesi kararlaştırıldı. At, bugün tedavisi için İzmir'e gönderildi.
Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Nurettin Bozdağ, "Yurttaşlarımıza yıllarca hizmet eden hayvanların, yaralı olarak sokağa atılması veya terk edilmesi bizleri üzüyor. Yıllarca hizmet ettikten sonra en muhtaç oldukları zamanda hayvanların böyle bırakılmaması gerekir. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

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