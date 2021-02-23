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Mardin’de yasadışı girişlere ’hudut karakolu’ engeli

23.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Mardin’de yasadışı girişlere ’hudut karakolu’ engeli

Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu şahıs, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yakalandı.Suriye’deki iç savaş ve karışıklardan kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Suriyeli vatandaşların sınırdaki hareketliliklerine hudut karakollarınca müsaade edilmiyor.

Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu şahıs, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yakalandı.
Suriye’deki iç savaş ve karışıklardan kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Suriyeli vatandaşların sınırdaki hareketliliklerine hudut karakollarınca müsaade edilmiyor. Hudut birlikleri, gece gündüz demeden, olumsuz hava şartlarına rağmen sorumluluğunda bulunan sınır hattını elinde bulunan tüm imkanları kullanarak öz veri ile korumaya ve yasadışı girişlere engel olmaya devam ediyor. Kızıltepe ilçesi Mehmetli Hudut Karakol Komutanlığınca 4 Suriye uyruklu şahıs ülkeye yasa dışı giriş yaparken yakalandı. Adli ve idari işlemlerinin tamamlanması için Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahıslar hakkındaki araştırma ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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