HABER

Mardin’de yılda 10 milyon liralık elektrik tüketen 47 kaçak trafoya el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için başlatılan saha denetimleri sonucunda, tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konuldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için başlatılan saha denetimleri sonucunda, tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konuldu. Bulundukları yerden sökülen trafoların 2 bin 500 haneye yetecek güçte yılda yaklaşık 10 milyon lira tutarında elektrik enerjisini tek kuruş dahi bedel ödemeden tükettikleri ortaya çıktı.
Müşterilerine sürekli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatlarına uygun yatırımlarına devam eden Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketim ile mücadelesine ise ara vermeksizin devam ediyor. Mardin İl Müdürlüğü tarafından teknolojinin sağladığı imkanların yanında oluşturulan ekipler marifeti ile sahada gerçekleştirilen kontroller sırasında sadece son 3 gün içerisinde merkez Artuklu ilçesinde 1, Derik’te 9 Kızıltepe’de 33, Nusaybin’de 1 ve Mazıdağı’nda ise 3 olmak üzere toplam 47 kaçak elektrik trafosu tespit edildi.

Yıllık tüketim 10 milyon lira
Dicle Elektrik avukatlarının belgeleri ile yaptığı başvuru üzerine cumhuriyet savcılıkları tarafından söz konusu kaçak trafolara el konulması yönünde karar verildi. Bunun üzerine tespit edilen 47 trafo da enerji bağlantıları kesildikten sonra araçlara yüklenerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik mühendisleri tarafından incelenen ve en az 2 bin 500 haneye yetecek güçte oldukları belirlenen trafoların yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik enerjisi tükettikleri ortaya çıktı. Her yıl 10 milyon liralık elektrik enerjisi kullandığı hesaplanan 47 trafodan 45 tanesinin tarımsal sulamada, bir tanesinin bobinaj şantiyesinde ve bir tanesinin de mısır kurutma fabrikasında kullanıldığı saptandı.

Müsamaha gösterilmeyecek
Kaçak elektrik kullanımına karşı aldıkları tedbirlerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, “Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji almalarının önünde engel teşkil eden kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Ahlaki ve hukuki olmayan bu durum ekonomik açıdan da ciddi sorunlar oluşturmakta, enerji kalitesini düşürürken şebekeyi yıpratmaktadır. Kaçakla mücadele konusunda şirket olarak son derece kararlıyız. Kaçak tüketenler gibi yapılan tüm uyarılara rağmen borcunu ödemeyen tüketicilerle ilgili de yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Jandarmadan ’midye’ operasyonu: 14 gözaltıJandarmadan ’midye’ operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (3)FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.