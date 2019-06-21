Mardin’de yılda 10 milyon liralık elektrik tüketen 47 kaçak trafoya el konuldu

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için başlatılan saha denetimleri sonucunda, tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konuldu. Bulundukları yerden sökülen trafoların 2 bin 500 haneye yetecek güçte yılda yaklaşık 10 milyon lira tutarında elektrik enerjisini tek kuruş dahi bedel ödemeden tükettikleri ortaya çıktı.

Müşterilerine sürekli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatlarına uygun yatırımlarına devam eden Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketim ile mücadelesine ise ara vermeksizin devam ediyor. Mardin İl Müdürlüğü tarafından teknolojinin sağladığı imkanların yanında oluşturulan ekipler marifeti ile sahada gerçekleştirilen kontroller sırasında sadece son 3 gün içerisinde merkez Artuklu ilçesinde 1, Derik’te 9 Kızıltepe’de 33, Nusaybin’de 1 ve Mazıdağı’nda ise 3 olmak üzere toplam 47 kaçak elektrik trafosu tespit edildi.

Yıllık tüketim 10 milyon lira

Dicle Elektrik avukatlarının belgeleri ile yaptığı başvuru üzerine cumhuriyet savcılıkları tarafından söz konusu kaçak trafolara el konulması yönünde karar verildi. Bunun üzerine tespit edilen 47 trafo da enerji bağlantıları kesildikten sonra araçlara yüklenerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik mühendisleri tarafından incelenen ve en az 2 bin 500 haneye yetecek güçte oldukları belirlenen trafoların yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik enerjisi tükettikleri ortaya çıktı. Her yıl 10 milyon liralık elektrik enerjisi kullandığı hesaplanan 47 trafodan 45 tanesinin tarımsal sulamada, bir tanesinin bobinaj şantiyesinde ve bir tanesinin de mısır kurutma fabrikasında kullanıldığı saptandı.