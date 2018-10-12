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Mardin'de yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Mardin'de yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, Yayvantepe köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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mardin Midyat trafik kazası yolcu minibüsü

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