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Mardin’de yüksek gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti

05.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden 20 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Olay, Kızıltepe ilçesi Akalın Mahallesi’nde meydana geldi.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden 20 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Kızıltepe ilçesi Akalın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özaydın (20), yüksek gerilim hattının bulunduğu alana girmesinin ardından patlama sesi geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından alana giren itfaiye ve elektrik ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı. Olayda ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abdullah Özaydın’ın hurdacılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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