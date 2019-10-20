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Mardin'de zincirleme kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, cipe çarptı.

Nurettin FİDANCAN- Rihan ALP/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, cipe çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, kırsal Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün tali yoldan İpekyolu'na çıktığı 47 AAJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün Mardin yönüne gittiği 33 DHU 92 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı. Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, toplam 8 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mervan Yılmaz (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başsavcı Bektaş, Mardin'deki hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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