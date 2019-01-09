Mardin'de zincirleme trafik kazaları: 8 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Artuklu-Ömerli kara yolunun Yalım Mahallesi mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı trafik kazasında bir yolcu minibüsü de çarpışmanın etkisi ile şarampole devrildi.

Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 2'si ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Nur Mahallesi mevkisinde de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda da 3 aracın karıştığı kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kazalarda, 19 araçta hasar oluştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yürütülüyor.

