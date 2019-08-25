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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Artuklu kara yolu Tilkitepe Mahallesi yakınlarında Mesut Tanak (38) yönetimindeki 45 HA 1732 plakalı tır, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 RFF 74 plakalı otomobil ve 31 UH 794 plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçesinden 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Tanak hayatını kaybetti, yaralanan Hüseyin Kılıç, Baki Kılıç ve Mahmut Çoban 112 Acil Sağlık ekiplerince Artuklu ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı.

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1 ölü 3 yaralı Artuklu mardin Nusaybin trafi kazası

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