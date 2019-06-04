Mardin'deki bayramlaşma programına Süryaniler de katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Yaman, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaati de katıldı.

Vali Yaman, yaptığı konuşmada, tarih, kültür, medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Mardin'in çok kültürlü bir şehir olduğuna, farklı inançlara mensup vatandaşların huzur içinde bir arada, yüzyıllardır yaşadığına işaret eden Yaman, "Geçen ay Süryani vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutlamıştık. Bugün de onlarla beraber Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Mardin hep böyle. Bütün inançlar, kültürler bir arada. Çok dilli, çok kültürlü ve çok zengin bir şehir. İnşallah bu huzur, birlik ve beraberlik, beraber yaşama kültürü ilelebet devam edecektir." şeklinde konuştu.