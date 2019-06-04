Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mardin Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı. Bayramlaşma töreninde kardeşlik ve dostluk mesajları verildi.

Mardin Valiliği Atatürk Kültür Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaat temsilcileri, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Yaman, tarih, kültür, medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade ederek Mardin’in çok kültürlü bir şehir olduğuna, farklı inançlara mensup vatandaşların huzur içinde bir arada, yüzyıllardır yaşadığına işaret etti. Vali Yaman, "Geçen ay Süryani vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutlamıştık. Bugün de onlarla beraber Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Mardin hep böyle. Bütün inançlar, kültürler bir arada. Çok dilli, çok kültürlü ve çok zengin bir şehir. İnşallah bu huzur, birlik ve beraberlik, beraber yaşama kültürü ilelebet devam edecektir" dedi.

Metropolit Özmen ise İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, "Paskalya Bayramı’nı beraber kutladık. Bugün de Ramazan Bayramı’nı beraber kutluyoruz. Müslüman’ı, Hristiyan’ı ile bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramın hem bölgemize hem ülkemize hem de dünyaya barış getirmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet erkanımızın ve Müslümanların bayramını şahsım ve Süryani cemaati adına bütün kalbimle kutluyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma programı hatıra fotoğrafları ile son buldu.