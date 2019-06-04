HABER

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mardin Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mardin Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı. Bayramlaşma töreninde kardeşlik ve dostluk mesajları verildi.
Mardin Valiliği Atatürk Kültür Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaat temsilcileri, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Bayramlaşma programında konuşan Vali Yaman, tarih, kültür, medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade ederek Mardin’in çok kültürlü bir şehir olduğuna, farklı inançlara mensup vatandaşların huzur içinde bir arada, yüzyıllardır yaşadığına işaret etti. Vali Yaman, "Geçen ay Süryani vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutlamıştık. Bugün de onlarla beraber Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Mardin hep böyle. Bütün inançlar, kültürler bir arada. Çok dilli, çok kültürlü ve çok zengin bir şehir. İnşallah bu huzur, birlik ve beraberlik, beraber yaşama kültürü ilelebet devam edecektir" dedi.
Metropolit Özmen ise İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, "Paskalya Bayramı’nı beraber kutladık. Bugün de Ramazan Bayramı’nı beraber kutluyoruz. Müslüman’ı, Hristiyan’ı ile bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramın hem bölgemize hem ülkemize hem de dünyaya barış getirmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet erkanımızın ve Müslümanların bayramını şahsım ve Süryani cemaati adına bütün kalbimle kutluyorum" diye konuştu.
Bayramlaşma programı hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler de katıldı

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Uçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayramUçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayram
Polisten tatilcilere "ut"lu molaPolisten tatilcilere "ut"lu mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.