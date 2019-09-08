Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve bugün hastanede şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın (35) cenazesi, hastane morgundan alınıp Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesine getirildi. Şehit korucu Başçı için burada cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından evli ve 4 çocuk babası olan şehit Başçı'nın geçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istendi. Törene katılan şehidin babası Abdi Başçı'yı, Ömerli ilçesinde Çarşamba günü teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın babası Alaadin Acar teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınan şehit korucu Başçı'nın Türk bayrağıyla örtülü tabutu, tekbirlerle defnedileceği aile mezarlığına getirildi. Şehidin annesi Şirin Başçı ve eşi Suphiye Başçı tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Burada İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu dua sonrası şehit Başçı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin babası Başçı'ya Türk bayrağı verdi.

Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in de katıldığı törende sık sık 'Kahrolsun PKK' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.