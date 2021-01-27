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  4. Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

27.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867’nci sokakta meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar silahlı taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Olayda M.K., M.K., H.K., V.K. ve Ş.M. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.K. ve M.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hızla grubun arasına dalan araç 2 kişiyi ezdi
Kızıltepe’de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı. Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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