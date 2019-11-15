HABER

Mardin’deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Mardin’deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan A.Y., E.Y., G.E., Y.K., M.B., E.Ü., B.K., S.H., V.Ö., Ş.Y., M.K. ve R.S.’nin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ile Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin’de mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken 4 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde... Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde...
Başsavcılıktan Bakırköy'de 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklama:Başsavcılıktan Bakırköy'de 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklama:
Türkiye'nin neredeyse tüm dağlarını fotoğrafladıTürkiye'nin neredeyse tüm dağlarını fotoğrafladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı! 'Nefis müdafaa' dedi

20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.