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Mardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

MARDİN Protestan Kilisesi Papazı Ender Peker, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını lanetleyerek, "Böyle bir katliam yapmak hiçbir kutsal kitapta yer almaz, İncil'de de yer almaz" dedi.

Mardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetledi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Protestan Kilisesi Papazı Ender Peker, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını lanetleyerek, "Böyle bir katliam yapmak hiçbir kutsal kitapta yer almaz, İncil'de de yer almaz" dedi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili Mardin Protestan Kilisesi Papazı Ender Peker açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Ender Peker, "Bu nasıl bir cani ki ibadethanede insanlar ibadet ediyorken saldırıyor ve öldürüyor. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, saldırıyı yapan da ibadeti eden de kim olursa olsun, kabul edilemez bir olaydır. Çünkü kutsal kitaba baktığımızda, kitabı okuduğumuzda Allah diyor ki, 'Öldürmeyeceksiniz'. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Böyle bir katliam yapmak hiçbir kutsal kitapta yer almaz, İncil'de de yer almaz. Rab 'Öldürmeyeceksin' diyor, hatta daha da ilerisini söyler; bırakın öldürmeyi, kardeşine öfkelenen herkes katildir. Öfke bile bir katliam sebebidir. Çünkü insan önce öfkelenir. O öfkeye sahip çıkmazsa ileride katliama dönüşür. Dolayısıyla her şekilde bu günahtır ve İncil'e uymaz, Rabbin hiçbir kitabına uymaz" diye konuştu.
Açıklamasında Mardin'deki dinler arasındaki barış ve kardeşlikten de örnekler veren Peker, "Mardin'de kilise olarak bizim komşumuz camidir. Tabelalara bakıyorsun bir tabela camiyi, bitişikteki tabela kiliseyi gösteriyor. Biz burada birlikte bir anlayış ve nezaket içerisinde kardeşçe yaşıyoruz" dedi.
'BU ADAMIN İNCİL'DEN HRİSTİYANLIKTAN HABERİ YOK'
Sadece bir din adamı olarak değil, Mardin'deki, Türkiye'deki ve hatta bütün dünyadaki Hristiyanlar olarak bu saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Ender Peker şunları söyledi:
"Tüyleri diken diken eden bu olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Böyle bir olay olamaz ve canlarını yitirmiş olan buradaki kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun, rahmet ve merhamet eylesin ve bir daha hiç böyle bir olay yaşanmasın diye de dua ediyoruz. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız, Havva'nın çocuklarıyız. Bu İncil'in özüne, dinimizin özüne aykırıdır. Bu zalim olayı yapan adam manifestosunu da sözde yayınlamış hesabında. Sanki Hristiyanlık adına yapıyormuş gibi görünüyor ama bu adamın İncil'den Hristiyanlık'tan haberi yok. Bu adam biraz İncil okumuş olsaydı, Allah'ın 'Kimsenin canını almayacaksın' dediğini görür ve yapmazdı. Bu olayı bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz."

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Mardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetlediMardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetlediMardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetlediMardin'deki Hristiyanlar, Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetledi

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