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Mardin’deki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekipleri tarafından 1 ay içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkemece 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Operasyonlarda gümrük kaçağı 72 bin 72 paket sigara, 171 kilogram tütün, 17 şişe içki, 266 adet emtia malzemesi, 10 bin 40 adet puro, 6 adet cep telefonu, 63 kilogram çay, 680 litre motorin, 68 adet tarihi eser, 4 bin 800 Türk Lirası sahte para, 10 adet tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 979 adet tabanca fişeği, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 432 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 16 adet av tüfeği, 20 adet av tüfeği şarjörü, 2 bin 391 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tabanca şarjörü, 68 adet havalı tabanca fişeği, 2 adet el bombası, 100 kilogram amonyum nitrat ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir” denildi.

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekipleri tarafından 1 ay içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkemece 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Operasyonlarda gümrük kaçağı 72 bin 72 paket sigara, 171 kilogram tütün, 17 şişe içki, 266 adet emtia malzemesi, 10 bin 40 adet puro, 6 adet cep telefonu, 63 kilogram çay, 680 litre motorin, 68 adet tarihi eser, 4 bin 800 Türk Lirası sahte para, 10 adet tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 979 adet tabanca fişeği, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 432 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 16 adet av tüfeği, 20 adet av tüfeği şarjörü, 2 bin 391 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tabanca şarjörü, 68 adet havalı tabanca fişeği, 2 adet el bombası, 100 kilogram amonyum nitrat ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir” denildi.

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