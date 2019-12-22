HABER

Mardin'deki kayıp çift bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Takip edildiklerini zanneden Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin 3 gündür bir ahırda saklandığı öğrenildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kayıp çift, saklandıkları ahırda bulundu.

İlçede 3 gündür kayıp olan Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin bulunması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından ekipler oluşturuldu.

Çifte ait aracın bulunduğu Çınarcık Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler "drone" desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çift, gece saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda bulundu.

Sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Akbulut çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Çiftin, takip edildiklerini zannettikleri ve araçlarını terk ederek 3 gündür bir ahırda saklandıkları öğrenildi.

Mersin'den 19 Aralık'ta yakınlarını ziyaret etmek amacıyla otomobille işçi Veysi Akbulut, eşi Fatıma ile kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'un Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gelmiş, akşam yemeğinin ardından bir süre dinlenen 2 çocuk sahibi çift, daha sonra marketten alışveriş yapmak için evden çıkmıştı.

Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'u telefonla arayan Veysi Akbulut, takip edildiklerini belirtip yardım istemiş, ardından da Akbulut çiftine ulaşamayan yakınları, durumu polis merkezine iletmişti. Yapılan araştırmada, çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulunmuştu.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemiLiseli İskender'in ölümüne neden olan sürücüye, 15 yıl hapis istemi
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladıHırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahır kayıp çift mardin

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Adana’da bin polisle uygulama!

Adana’da bin polisle uygulama!

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Yargıtay çifte müebbeti onadı! Soluğu kızıyla eşinin mezarlığında aldı

Haberi duyunca soluğu mezarlıkta aldı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Uludağ'da orman yangını! Alevler yayıldı

Uludağ'da orman yangını! Korkutan gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.