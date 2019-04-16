Mardin'deki silahlı yağma zanlılarına yönelik operasyon

MARDİN (AA) - Mardin'de, bir araçtan 2 milyon 500 bin dolar gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Derik Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası

Derik'te 27 Aralık 2018'de bir araçtan 2 milyon 500 bin doların gasbedilmesine ilişkin Kızıltepe ve Derik'teki 12 adrese önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, el bombası, bin 209 mermi, gece görüş dürbünü, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, çok sayıda plaka ve dijital materyal ele geçirilmişti.

