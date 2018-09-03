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Mardin'deki su parkı dolup taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

  MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl önce açılan alışveriş merkezinde bulunan Türkiye'nin en büyük aqua parklarından (su parkı) olduğu belirtilen tesise sıcaklardan bunalan vatandaşlar akın ediyor.

Mardin'deki su parkı dolup taşıyor

Burak EMEK- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl önce açılan alışveriş merkezinde bulunan Türkiye'nin en büyük aqua parklarından (su parkı) olduğu belirtilen tesise sıcaklardan bunalan vatandaşlar akın ediyor. Mardin ile birlikte diğer il ve ilçelerden vatandaşların da gittiği parktaki görüntüler, sahil bölgelerini aratmıyor. Hafta sonları yaklaşık bin 500 kişinin aqua parka gelerek serinleyip, eğlendiği belirtildi.
Kızıltepe ilçesinde Mardinli iş adamlarının kurduğu alışveriş merkezinde bulunan aqua park, 2012 yılından beri bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlere hizmet veriyor. Toplam 75 milyona mal olan ve bin 200 kişiye istihdam sağlayan AVM'deki aqua park, özellikle hafta sonları büyük bir ilgi görüyor. 100 dönüm arazi üzerinde kurulan AVM'daki yüzme havuzları ve aqua park, yılda ortalama 50 bin kişiyi ağırlıyor. Hafta içerisinde günlük 350 ile 500 kişinin giriş yaptığı aqua parka hafta sonu bin 500 kişi serinlemek ve eğlenmek için tercih ediyor.
'ZİYARETÇİLERİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'
Alışveriş merkezinin genel müdürü Nazlı Özdemir, kurulduğu günden beri yeniliklere devam ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin 4'üncü büyük aqua parkı olarak hizmete girdik. O günden bu güne her gün yeniliklerle devam etmiştir. Çalıştığı süre boyunca 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi güven ve huzur içinde olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Aqua parka gelenler ise sıcaklardan dolayı serinlemek için buraya geldiklerin belirterek eğlendiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Mardin'deki su parkı dolup taşıyor

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