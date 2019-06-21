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Mardin'deki Süryani cemaatinin acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

MARDİN'de Süryani cemaatinin ileri gelen isimlerinden olan Lahdo Akyüz (86), yaşamını yitirdi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Süryani cemaatinin ileri gelen isimlerinden olan Lahdo Akyüz (86), yaşamını yitirdi. Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün babası Lahdo Akyüz solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lahdo Akyüz için Kırklar Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Metropolit Salibe Özmen'in yönettiği ayine yurt içi ve yurtdışından gelen çok sayıda Süryani katıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Kırklar Kilisesi'ne gelerek, Başbapaz Gabriel Akyüz'e taziyelerini illetti. Ziyarette konuşan Başbapaz Akyüz, büyük üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, "Babam yörede yaptığı iyiliklerle ve insani ilişkileriyle sevilen bir sima idi. Taziyemize gelen başta Müslüman dostlarımız olmak üzere cemaat üyelerimize teşekkür ederim. Taziyelerimiz ortak değer etrafında kenetlenmemize vesile oluyor. Tıpkı sevinçli günlerimiz gibi. Acımızı paylaşanlara minnettarım" dedi.

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